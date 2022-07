Lluvia en Villa María: cayeron 52 milímetros

Precisamente, la cifra fue compartida por el meteorólogo Silvio Arnaudo, quien señaló que ese fue el registro de barrio Ameghino. Asimismo, compartió un video en Twitter de una calle de la ciudad, que se ve tapada por el agua.

https://twitter.com/SilvioArnaudoOK/status/1551522091215847429 52mm en poco más de una hora, Villa María, Córdoba pic.twitter.com/74No3tY1Pz — Silvio Arnaudo (@SilvioArnaudoOK) July 25, 2022

Asimismo, otro sector donde la lluvia causó inundaciones es el barrio Nicolás Avellaneda, más específicamente en el sector del loteo Smitarello. "No podemos llevar los chicos al colegio, no podemos llegar al médico, no podemos hacer nada", afirmó una lectora de Villa María Ya!.

Más información: La lluvia causó inundaciones en barrio Nicolás Avellaneda

Niebla en carreteras de la región

Por otra parte, la Policía Caminera informó en Twitter que se registran varios bancos de niebla en la autopista Córdoba - Rosario y en rutas que pasan por la región. Entre estas, se encuentran la ruta nacional 158 y las provinciales 4 y 6.