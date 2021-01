El secretario de Gobierno del municipio, Eduardo "Tati" Rodríguez, narró como se gestó la decisión y afirmó que sostuvieron una reunión con el ministro de Salud, Diego Cardozo, y con el titular de la cartera de Gobierno, Facundo Torres Lima, quienes explicaron la situación sanitaria de la provincia y comunicaron la decisión de no sumarse a la iniciativa. "La provincia de Córdoba no adhirió a esta restricción nocturna de circulación, entonces nos permite a nosotros como municipio adherirnos a la decisión provincial y mantenernos sí en alerta, vamos a intensificar a algunos controles", enfatizó.

Modificaciones en el COE y los hospitales

Por otra parte, Rodríguez afirmó: "Hubo algunas modificaciones, se disuelven los COE regionales, se mantiene solamente el COE Central, ahora los COE pasan a ser departamentales, y los hospitales, que antes había hospitales Covid y hospitales No Covid, hoy pasan a ser todos hospitales mixtos".

"Esta situación, si bien en un caso de saturación va a haber complementación entre los hospitales de distintos sectores de la provincia, hace que hospitales que durante la primera etapa de la pandemia, el año anterior, no atendían pacientes Covid, ahora sí van a atener pacientes Covid, situación que libera un poco más nuestro Hospital Pasteur", agregó en diálogo con Radio Villa María.

Asimismo, Rodríguez resaltó: "Estas medidas sanitarias nos permiten no adherirnos a esta limitación de circulación que va a haber, o que se ha dispuesto a nivel nacional, debido a la situación que hoy tenemos que si bien no es para preocuparse, es para ocuparse". "En principio, durante el fin de semana y hasta el martes no se van a efectuar modificaciones con las habilitaciones de actividades y horarios que hoy tiene Villa María y Villa Nueva".

Nuevos testeos y el estado sanitario

Por otro lado, Rodríguez afirmó: "La semana que viene vamos a tratar de comenzar con algunos testeos, no tan masivos como fue en algún momento, pero si de tratar de salir a buscar la situación de contagios".

Además, puntualizó: "Si bien ha habido un aumento en los contagios, se da en una franja etaria que sobrelleva la enfermedad de una manera mucho más leve, entre los 16 y los 29 años estaría el promedio". "Nos permite no preocuparnos en tener que cerrar, en volver atrás, sino en ocuparnos de que este grupo etario se mantenga aislado, se sosiegue un poco con las reuniones sociales, y de esta manera vamos a poder seguir con este nivel de apertura", resaltó.

Finalmente, Rodríguez se refirió a la cantidad de casos y afirmó que en los próximos días "seguramente va a subir un poquito más", aunque si se cumplen con los protocoles de bioseguridad se va a poder aplanar y mantener "este nivel de apertura, porque ya vamos a empezar a jugar con la posibilidad de vacunar a la gente". "Es el último gran esfuerzo que necesitamos hacer", concluyó.