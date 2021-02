Al respecto, Trecco, indicó: “Se trata de algo muy importante para el municipio porque nos da la oportunidad de seguir participando y poner en práctica todos los dispositivos que hemos preparado para esta campaña de vacunación”.

Al mismo tiempo, remarcó la importancia de inmunizar a los grupos de riesgo. “La vacuna no es obligatoria, pero es una obligación moral, porque no sólo salva la vida del que se vacuna, sino de todos los que se pueden llegar a contagiar a través de esa persona si no está vacunada”, precisó.

Sobre la colocación de las dosis recibidas, la coordinadora de Vacunación del municipio, Lorena Tottis, detalló que a partir de mañana se encontrará disponible el listado nominal y se comenzará a vacunar a los geriátricos de la ciudad con menos de 50 residentes, alcanzando la inmunización de alrededor de 300 personas mayores, y se continuará la semana próxima con docentes y personal de salud que serán informados telefónicamente.

Cabe recordar que las residencias geriátricas con más de 50 personas asistidas ya recibieron la primera dosis de la vacuna y se encuentran a la espera del segundo componente en la fecha prevista para tal fin.