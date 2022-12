El fundamento de esta resolución es que el mismo gobierno acreditando una deuda impositiva de la empresa, embargó una propiedad de una hectárea de extensión al deudor. Con ese bien embargado, alcanzaría para saldar las acreencias que tiene con el fisco. Sin embargo, esa medida se produjo siete años atrás y el interesado en cobrar, es decir, no avanzó en la subasta para poder percibir los fondos reclamados.

Pasaron siete años, la planilla de deuda empieza a acrecentarse y por esa razón es que la abogada apoderada del gobierno, se presentó ante el juez diciéndole como es muy costoso realizar la subasta, optaron por inhibir los bienes. El magistrado puso reparo a esa decisión. Recordó que las leyes vigentes permiten solo tomar esta medida, inhibir un bien, es decir, el registro automotor y decir, esta persona no puede tener un auto a su nombre. Si lo tiene, va para el fisco.

Esto solo es posible cuando el deudor no tiene propiedades a su nombre, o si las tiene, no alcanzan para pagar la deuda. Es decir, el camino a recorrer es según les expresó el juez Romero, juez de Villa María, embargar, subastar y solo si no alcanza inhibir.

En este caso en particular, embargaron pero no subastaron y pasó el tiempo y la persona no tiene esa propiedad a su nombre y el fisco no cobra su deuda y por eso ahora recurrieron a esta otra medida que es la de inhibir los bienes en el registro automotor, quien hizo consideraciones muy duras contra esta acción el juez primera instancia de Villa María y le dijo que solamente puede inhibir bienes cuando no hay propiedades y en este caso no se dan esos supuestos porque ya tiene una propiedad embargada y si el camino que iniciaron es el del embargo tiene que terminarlo con la subasta por más que sea costosa.