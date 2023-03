Villa María: detenido por tener y distribuir pornografía infantil

Concretamente, la detención fue ordenada por la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno, a cargo de Juliana Companys. Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) informaron que la investigación fue originada con motivo de una denuncia efectuada por Google Inc. a traves del National Center of Missing and Exploted Children.

Además, el organismo judicial precisó que se logró la individualización del autor y se realizó el allanamiento del domicilio del sujeto, logrando acreditar los extremos denunciados y secuestrar los dispositivos donde se encontró el material probatorio.

