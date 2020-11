Villa Nueva sin Defensoría del pueblo

La oficina cerró sus puertas y busca que las trabajadoras de la institución puedan ser reubicadas en otro espacio del municipio villanovense.

El debate se dio cuando el oficialismo, Hacemos por Villa Nueva, propuso darle una prórroga a el actual titular a cargo de la defensoría, trabajando ad honorem hasta que pueda llevarse adelante una elección, pero el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical UCR, decidió no votar en favor de la iniciativa planteada por el oficialismo, imposibilitándose así esa opción, ya que se necesitan dos tercios de los ediles para la aprobación.

La elección del Defensor del Pueblo se hace cada 5 años, y Morsila fue electo en el año 2015, por lo que este año los villanovenses deberían elegir un nuevo defensor del pueblo. Pero por la pandemia todo quedó relegado, incluso la misma defensoría.

El edil Ignacio Tagni, en dialogo con Villa María Ya!, afirmó que en otras localidades pudieron elegir un nuevo defensor del pueblo e incluso manifestó que el grupo de concejales de la UCR desde principio de año han manifestado numerosos escritos para que la temática sea tratada con anticipación y no han tenido respuestas.

"Nos encontramos en una disyuntiva muy grande de que la figura se estaría cayendo al no tener un marco que lo pueda salvar".

En todo este tiempo nosotros hemos intentado abordar la temática y no había sido tratada, al punto de que cuando llaman a el acto eleccional los concejales de la oposición no habían sido notificados, sino que se enteraron la dinámica por los medios.

No vimos ese animo por parte del oficialismo de encarar la situación como realmente lo amerita, llegamos al día final donde nosotros plantemos que no vamos a aprobar una prorroga, es decir que no vamos acompañar nada que no es encuentre dentro del marco legal, jamás lo vamos hacer.

Nosotros estamos limitados por la propia carta orgánica, a que cada cinco años el defensor del pueblo es reelegido, nosotros no tenemos la atribución de estar en contra de la carta orgánica.

No podemos ir en contra la carta orgánica ni de la democracia de una elección que es de todos los habitantes de Villa Nueva, y no puede quedar a cargo de la elección de solo 7 personas.

En este sentido, afirmó que no llevarán acuerdos que estén fuera del marco de la ley.

Nos proponen la prorroga, y una enmienda porque tampoco fue posible porque fue propuesta el viernes, cuando el mandato finalizó. Pero la enmienda se llevaría tambien al voto de la gente por si o por no, pero nos parece ilógico que se abran las escuelas para esta votación cuando no se puede votar al defensor del pueblo por la misma particularidad.

No vemos la intención por parte del ejecutivo de abordar esto como corresponde.

Le porpuesimos al oficialismo que al quedar acéfalo el defensor del pueblo, no queremos que se pierda esta insitución porque entendemos que es muy importante para todos los villanovenses, pero hasta tsnto se llame a elecciones se vea la posibilidad de que se cree una secretaría o una guardia, oficina que pueda atender a los villanovenses y que llame a elección cuando la situación sinitaria lo permita y que el defensor del pueblo pueda ser elegido por los villanovenses y no por siete concejales.

No vamos acompañar nada que no esté dentro del marco normativo.

todo lo que vaya en contra de la ley, y que viole la carta organiza, que viole las ordenanzas que viole la constitución provincial no lo vamos acompañar.