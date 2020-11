Exconcejal de Villa Nueva cuestiona a la Defensoría del Pueblo

La edil estuvo en el Concejo Deliberante entre 2007 y 2011 y, en ese periodo, propuso la necesidad de crear la figura del Defensor del Pueblo. En declaraciones a El Diario del Centro del País, dijo que el espíritu era de independencia ya que este cargo se votaría cada cinco años, para que no coincida con las elecciones municipales.

El primer elegido fue Nicolás Morsila, el mismo día en que Natalio Graglia ganó su lugar como intendente. Este año, la ciudadanía debería votar nuevamente, de acuerdo a lo que marca la ordenanza, puesto que el periodo en el cargo para Morsila vence el 1 de diciembre.

“Probablemente algunos consideren que al no estar en una banca deba dejar a quien corresponda hacer este cuestionamiento públicamente, pero creo firmemente que el haber sido la autora de la iniciativa para la creación de la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Villa Nueva me otorga el total derecho de expresarme al respecto”, dijo al matutino local.

Y prosiguió: “Entiendo perfectamente que más de uno pueda interpretar que me estoy adelantando a los acontecimientos. Pero conociendo algunas mañas, y en virtud de las actuaciones que tuvo esta gestión y las anteriores en torno a la figura del defensor del Pueblo, y teniendo en cuenta algunas versiones que están circulando, es que creo oportuno expresarme”. Y planteó sobre la gestión de Natalio Graglia: “Ya que sabemos muy bien que abusándose del poder que les otorga algún cargo, que les confió la mismísima comunidad a través del sufragio, no se entiende por qué atropellan los derechos de la ciudadanía, porqué avanzan sobre un mismo espacio que fue proyectado y aprobado para nuestra ciudad, para la ciudadanía en sí”.

“Señores, confundieron la figura. La figura del defensor no fue impulsada como un cargo político más, porque si así de mezquina fuera la idea de esta conducción, me queda claro que más que representando nos están atropellando. Y es cuando llego a la tristísima conclusión de que antes de presentar aquella iniciativa, debí cortarme la mano. Y me hubiera evitado el dolor de hoy y cuatro años de insistencia para que Villa Nueva tuviera un defensor del Pueblo que representara a toda una comunidad, no a un sector. Y no a una gestión que no está interpretando que este lugar no representa un simple carguito político”, opinó la referente radical.

“Que quede claro que no hago referencia ni estoy calificando el accionar del actual defensor del Pueblo, pese a que me reservo algún concepto en una actitud que tuvo en relación a una elección en un centro vecinal, que es, ni más ni menos, que el mío”, resaltó.

“Me estoy refiriendo a los desmedidos avances preelectorales que ha sufrido este espacio. Primeramente, en cuanto a los plazos, porque hubo problema en que pegaran una elección a intendente cada cuatro y una elección a defensor cada cinco, rompiendo realmente el espíritu que el proyecto en sí tiene. Que no escucharan a la ciudadanía cuando cantidad de gente fue al Concejo, cuando cantidad de gente fue a la plaza para firmar y apoyar que el intendente tuviera la grandeza de reconsiderar que lo que estaba haciendo atentaba contra el derecho del ciudadano. Existieron suficientes pedidos acompañados por firma de ciudadanos, consultas provinciales, nacionales, legales, y nada los detuvo”, destacó.

Bailone prosiguió: “Luego, la intervención de esta figura del defensor del Pueblo en una elección barrial y ahora, según transcendidos que no me sorprenderían, la posibilidad de que el defensor sea elegido en el recinto legislativo”.

“Probablemente, esta desconfiada ciudadana se esté adelantando, solo solicito respeto para mi comunidad y el pedido desmedido de que entiendo que el defensor del Pueblo debe ser elegido sí o sí por el pueblo. Y que nadie diga que no se puede hacer de otra manera, porque estoy plenamente segura que en la ruta de lo que corresponde o no, ellos son hábiles en ir en contramano y lograr su cometido”, concluyó.