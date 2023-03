Robo en Villa Nueva y quejas con la policía

El suceso ocurrió en la madrugada/mañana del miércoles. "A las 05:40 de la mañana me roban la moto en frente de mi casa, una Keller Cronos negra de 110 C.C.", comentó el damnificado.

"Llamo desesperado a la policía de Villa Nueva, y tardó aproximadamente una hora en venir un móvil, siendo que vivo a una cuadra y media de la Jefatura; ese no es problema".

"Le hice en total 4 llamadas, y en ninguna me preguntaron sobre el modelo ni el dominio. En la 3ra llamada le dije a la mujer que me atendió que no tenia un gramo de empatía, y puse un ejemplo de que si les llegan a robar un auto o una motor a ellos, el choro no hace ni 10 metros que esta balaceado".

"A todo esto llamo la 4ta vez para pasarle yo el dominio y el modelo, y la hipócrita, antipática, me dice que encontraron mi moto, que la vaya a retirar. Yo no fui, fue mi novia, porque en realidad es de ella la moto"

"Llega mi novia a la jefatura y no había moto, o sea la mujer me mintió por teléfono para que yo vaya a la jefatura. No se con qué fin, pero ¿En serio le confiamos nuestra seguridad a esta gente?".

"Prácticamente se me rió en la cara y le daba mas importancia en decirme algo a mi de frente a que me hayan robado. Recién quise llamar para averiguar el nombre de la mujer y me atendieron y me cortaron.

"No se si les causa gracia o qué, pero para mi si el país esta cómo está por esta clase de gente que no le importa una miércoles la vida de nuestra comunidad", concluyó el vecino villanovense.

