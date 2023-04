El secretario de la entidad cooperativa, Luciano Pereyra, informó a Villa María Ya! que el aumento que solicitan es del 50% hasta la mitad de este año. Entre los motivos de esta solicitud, destacó que durante el 2022 la suba fue del 60%, aunque las cifras de inflación fueron del 94%.

Asimismo, resaltó que la tarifa viene siendo deficitaria desde los años previos, y mencionó que el gremio que nuclea a los empleados de la entidad, la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), ya otorgó un incremento salarial del 50%. "Nosotros estaríamos al mismo nivel, sumado a los costos de energía", explicó.

Finalmente, Pereyra señaló: "El servicio de agua y cloacas termina teniendo la tarifa totalmente deficitaria, y a veces, lamentablemente por la mala información, se piensa que se cobra el agua más cara, y en realidad no es así". "Al no cobrarse la tarifa que corresponde, terminan siendo más los costos y terminamos en la cooperativa teniendo que subsidiar este servicio con otros ingresos, y no sería lo que corresponde", concluyó.