Un villamariense tomó como rehén a su pareja en Carlos Paz

Según informó El Diario de Carlos Paz, el hombre fue identificado como Emanuel Galíndez, quien posee antecedentes policiales y estaba en libertad condicional. El sujeto habría amenazado a la mujer con quitarle la vida y luego suicidarse.

Asimismo, trascendió que el hijo de la rehén (10) estaba con ellos y presenció el ataque, por lo que salió corriendo y alertó de la situación al conserje. Tras un operativo policial desplegado en el sector, la femenina fue finalmente liberada.

Por otra parte, en las horas posteriores a esta situación, la mujer afirmó en diálogo con el mencionado medio: "Fue horrible, él se puso cuchillos y tenedores en la cintura". "Hace un año que estamos en pareja, si bien no convivimos. Antes ya había habido otros hechos de violencia, me agarró del cuello varias veces, pero yo nunca lo denuncié. Él me prometía que iba a cambiar, pero terminó pasando esto. Nunca me imaginé que me iba a tener de rehén", agregó.

Finalmente, manifestó: "Yo sabía que él tenía antecedentes, estuve con él cuando cayó preso. Yo iba a Tribunales para apurar el caso y que pudiera salir. pero todavía no sé qué voy a hacer. Ahora lo único que quiero es ir a descansar. Todo esto me duele, porque lo amo".