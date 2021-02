La joven villamariense conoció cumplió un año de noviazgo con su actual pareja en diciembre, y actualmente reside junto a él en la ciudad de Los Ángeles. Se habían conocido en un restaurante de México, en donde la muchacha se había radicado, y la relación entre ambos comenzó a gestarse a luego de una fotografía y conversaciones a través de Instagram.

Precisamente, en diálogo con el portal de noticias Infobae, Invernizzi se refirió al inicio de su relación: "Después de que nos vimos la primera vez y empezamos a chatear por Instagram, él me invitó a otra conferencia suya en Ciudad de México. Cuando volvimos a encontrarnos, me dijo: “Ay, te quiero seguir conociendo”, y yo le conté la verdad, que había estado siguiendo la conversación gracias al traductor: “No es posible, yo no hablo bien inglés”.

"Entonces él me dijo súper seguro: “No te preocupes, no importa, yo voy a aprender español”. Nos volvimos a ver en Miami y fue increíble, porque nos entendimos todo el tiempo. Para mí fue muy fácil desde el principio vivir con él, tenemos una relación muy sana, de mucho amor, de estar pendientes de lo que necesitamos, muy conectados los dos. El es muy gracioso y divertido, y el sentido del humor nos unió siempre. Y pasó algo interesante: yo soy muy familiera, entonces mi mamá me pidió que volviera para pasar Año Nuevo con ellos a Punta del Este. ¡Y Jordan vino por dos días a verme y a conocer a mi familia!", añadió Invernizzi.

Por otra parte, Invernizzi narró como fue su reacción cuando se enteró que Belfort era el "Lobo de Wall Street": "La película es fuerte, porque muestra a un hombre con un montón de excesos, de mujeres… Obviamente debe ser complicado que te llegue el éxito tan joven y tener acceso a todo. Pero hoy él es totalmente diferente, más maduro, con el aprendizaje de lo que hizo mal y de lo que hizo bien".

"Al principio, yo estaba muy atenta, muy alerta viendo que no fuera lo opuesto de lo que quiero o de lo que estoy acostumbrada, que tuviera una vida normal. Y me di cuenta de que una película puede mostrar una parte de lo que sos, pero no todo: él es una persona súper dulce, amable con todos los que lo rodeamos, con la gente con la que trabaja, buen padre, amoroso conmigo que soy su pareja", agregó la villamariense.

Además, Invernizzi contó que sus padres tienen una inmobiliaria en Villa María, y narró como fue su reacción al conocer a Belfort: "Cuando lo conocieron y vieron lo feliz que me sentía, me entendieron. Confían mucho en mis decisiones y en que, si algo no va bien, yo soy capaz de tomar las riendas e irme a otro lado. Creo que si me hubiesen visto en una posición de debilidad, tal vez las cosas hubieran sido distintas, pero me vieron segura".

Por último, la joven villamariense se refirió a su actualidad: "Estoy plena y contenta. Antes me presionaba por los resultados, hoy no estoy apurada por cerrar proyectos: estoy feliz con mi pareja y con la relación que construimos. Creo mucho en el destino y en lo que tiene preparado para cada uno. Cuando conocí a Jordan mi vida dio un giro inesperado".