Una villamariense vio a la selección Argentina en Abu Dabi

"Se vivió un ambiente muy lindo, porque no solamente éramos argentinos, sino que también de otros países. Muchos fueron por nuestro capitán - por Messi-" comienza relatando y agrega: "Fue algo único y maravilloso que yo viví por primera vez y estando viviendo acá fue un sueño".

"Ver a la gente que no es argentina, verlos con la camiseta de nuestro país, verlos disfrutar los goles y cantando me llenó el alma, me emocionó mucho" menciona conmovida Rocío y se siente segura para decir que este año "levantamos la copa".

