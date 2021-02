Noelia de 35 años se separó hace 4 años de su ex marido, Alfredo Tarnowski :"Tiene 44 años y estuvimos casados durante diez años. Él era camionero, después abrió una distribuidora de cervezas. Es un señor alcohólico, sufre ataques de ira. A raíz de estos ataques me separé hace cuatro años y medio, me divorcié”, comentó sobre su agresor. La mujer llevaba realizada cuatro denuncias por violencia de género hacia su agresor en la localidad de Gobernador Roca, Misiones.