Violencia de género en Oncativo: "No quiero ser una menos"

Aldana Mansilla, oriunda de Quilino y radicada en Oncativo, decidió hacer pública una denuncia contra su expareja, a través de su cuenta de Facebook.

WhatsApp Image 2021-02-16 at 11.03.29.jpeg

En un post donde mostró las marcas que su ex pareja le dejó, escribió: "Hoy hago esto público porque de verdad temo por mi vida. Tengo que estar encerrada, porque este enfermo cuando tiene problemas me viene a buscar a mí y me hace esto (en referencia a los golpes que exhibe en las imágenes añadidas) y peores cosas".

"Esto no es nada. Ocho años aguanté y cuando al fin junte valor y plata para irme de tu casa me hacés más difícil la vida. Me quedé sin tele sin computadora, sin teléfono y sin tranquilidad por tu culpa. Andá a trabajar y comprate tus cosas como hago yo. No me robes ni rompas las cosas de tus hijos. Hoy con mucho miedo escribo esto", agregó la mujer.

"Si un día aparezco muerta quiero que sepan que yo no me suicidé como dijo este enfermo que lo haría, para que creyeran que yo me quité la vida. De verdad estoy cansada de esta vida. Pero jamás me mataría sabiendo en las manos del monstruo que quedarían mis pequeños. Vivo por y para ellos. Ya hice las denuncias correspondientes. Dejo esto acá si algo me llega a pasar te hago responsable Gustavo Díaz", indicó.

"No voy a descansar hasta que pagues lo que nos hiciste y te pudras en la cárcel como el animal que sos, yo no me maté y menos abandonaría a mis hijos. Quiero justicia, queremos paz. No le hacemos daño a nadie. Nadie merece esto. #NoQuieroSerUnaMenos", concluyó el post la mujer de Oncativo.

Según se dio a conocer, tras la denuncia publica de la mujer, intervino el Colectivo de Mujeres contra la Violencia.