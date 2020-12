En un encuentro con Villa María Ya! comentó cómo comenzó a recibir estas señales de la Virgen y de Jesús: "Yo fui purificada por Jesús en la luna azul, el 31 de octubre, que casualmente era el primer domingo de luna llena, después del equinoccio de primavera. Pasé por una experiencia de reconversión, yo sentía todo el dolor que él sintió cuando fue sacrificado para el perdón de los pecados. Yo pasaba los mensajes que él me pasaba en mi corazón", manifestó.

"A partir de ese momento no sentía rencor, envidia, todos esos sentimientos malos. A partir de ahi Jesús se queda unos días, me muestra lo que tenía hacer. Me cuesta seguir lo que él me dijo porque soy un ser humano. También hablaba a través de mi, yo tengo los audios que grabé en ese momento. Hablaba a través de palabras perfectas, era perfecto", continuó.

Estefanía además se prepara para lo que viene: "Estoy trabajando con mi coach de programación neurolingüística para hacer lo mismo que él, para hacer que el mensaje llegue, de la manera correcta. En estos días que pasaron que tuvimos el eclipse, también hubo esta señal en el cielo que fue mandada para solucionar una cuestión familiar mía".

Luego agregó en relación a la Virgen María: "Viene y me dice <<tenés que luchar, tenés que ponerte al servicio>>, este año yo recibí el mensaje de que Jesús viene para la liberación, así como él me liberó a mi viene para liberar todas las almas. Se viene un cambio radical en todo el mundo".

También contó sobre el estado de ánimo de la deidad de la iglesia católica: "Y la Virgen está muy triste, ella me dice que luche, porque no pueden tocar a sus hijos. Esta es una nación bendecida por Dios. Tenemos al Papa, tuvimos a la Mano de Dios, que en paz descanse, y ella no quiere que toquen a sus hijos. Y yo tengo la obligación de transmitir este mensaje a las personas correctas. A los senadores, para que voten bien. Y si el señor Fernández si avanza va a ser el rey del infierno. El aborto debe ser dejado a conciencia de quien lo quiera hacer y no facilitado. No se puede dar vía libre para que se haga".

Además Estefanía dejó la puerta abierta a que, tal vez, en ella resida el Salvador y Profeta que la Iglesia espera: "¿Hay posibilidades de que yo sea el Mesias? No se, puede ser. Puede ser. Estamos discerniendo con los sacerdotes si me llevan al Vaticano. Ésta experiencia que tuve es muy parecida a la de Moisés. Yo voy revelando poco a poco. Ahora lo más urgente es lo del aborto. No logro discernir si tengo que conducir yo al pueblo. Voy teniendo las certezas a medida que van pasando las cosas. Existe la posibilidad de que yo encarne a una Virgen moderna, ¿y si yo tengo que traer al mundo a ese bebé?", completó.