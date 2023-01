Concretamente, se trata de las marcas Abuelita y Cosentina, que se consiguen en las góndolas de Uruguay desde 2018. Cabe recordar que el país oriental fue pionero en la despenalización de la producción y venta de marihuana, aprobada en 2013 durante el gobierno de José "Pepe" Mujica.

Desde hace un tiempo, las compañías de Uruguay están haciendo presentaciones para poder exportar este producto a nuestro país, aunque la cosa no viene fácil. "El registro fue sometido ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y ya que se considera una hierba corresponde al Departamento de registro de Medicamentos", afirmó Dinorah Dirrente, representante de la marca.

Asimismo, agregó: "Posteriormente fue derivado a la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) donde se evalúan los alimentos y actualmente estamos trabajando para que haya un Decreto que lo regule para solucionar este tema especialmente". ¿Están cerca de lograrlo? Aún no se sabe. Los únicos paquetes que se consiguen en Argentina provienen los traen aquellos que viajan a Uruguay.

¿Cómo son las primeras yerbas con cannabis del mundo?

El procedimiento de elaboración de esta yerba comienza con la recepción de las materias primas activas, se realizan los controles de calidad correspondientes para su aprobación y se continúa con los procesos de pesada y premezcla para lograr homogeneidad en el producto final. Luego vendrá el mezclado y envasado. La composición final es de un 2% de Cannabis Sativa L. (flor, hoja, cáñamo) no psicoactivo.

"Es conveniente diferenciar entre el cannabis psicoactivo (la marihuana) que tiene una sustancia llamada THC, que es la droga que da los efectos que ya son conocidos y que para que tenga efectos psicoactivos debe tener un valor igual o superior al 1%", describe Gisella Cha, química encargada del desarrollo del producto, "pero el cáñamo, no contiene THC, o sea no tiene ese efecto psicoactivo".

La idea de su producción surge de la búsqueda de hacer la mejor yerba medicinal del mercado con un producto innovador como lo es el cáñamo. Al ser yerba mate, no hay que cebarla de una forma particular, basta seguir los rituales de cada uno.

¿Qué efecto tiene la yerba con cannabis?

Para simplificar, no, no pega porque el cáñamo con el que se elabora no tiene THC. Pero sí tiene otros efectos. El agregado de cannabis aporta mayor suavidad lo cual desemboca en una menor irritación estomacal por sus propiedades antiinflamatorias. Esta característica fue uno de los motivos que los animó a desarrollarla.

En la página web de Cosentina, se la describe como una yerba con "varias propiedades terapéuticas" y, entre los beneficios del CBD destacan su cualidad de "antiinflamatorio, anticonvulsivo, relajante muscular, neuroprotector y antioxidante" y, además, su capacidad para estimular el apetito.

La yerba fue muy bien recibida en Uruguay y abrió un mercado que no para de crecer. "Sabemos que los argentinos que la han degustado quedaron muy entusiasmados, de ahí nuestro interés en obtener el registro lo antes posible", agrega Dinorah.

¿Cuánto cuesta la yerba con cannabis Abuelita?

Aunque son pioneros en el tema, la yerba con cannabis no es exclusiva de los uruguayos. Un futbolista norteamericano de origen sirio y familia argentina, enamorado del ritual del mate e inspirado por el dolor de espalda crónico de su papá, decidió desarrollar en EEUU una fórmula que, a diferencia de las yerbas uruguayas, realiza la infusión no solo con el cáñamo sino con extracto de CBD incluido.

El resultado es Milonga, una yerba orgánica que, según proclaman, sirve entre otras cosas, para bajar la ansiedad. El pack de 200 gramos con el mate incluido, se vende a US$ 46,75 mientras que solo el paquete de 453 gramos se consigue por US$ 29,75.

Afortunadamente, en Uruguay, es más económica. El kilo de yerba Abuelita en los supermercados cuesta 254 pesos uruguayos, alrededor de US$ 6,5 que al precio del dólar blue, serían un poco más de $2000.

"Producirla es, aproximadamente un 60% más costoso, partiendo de la base del uso de un cannabis de alta calidad, con alto contenido de CBD, como es el que se usa en nuestras marcas", acota Dirrente, "podría producirse en Argentina en la medida de que cumpla con las condiciones básicas del cáñamo en cuanto a calidad. También podría usarse yerba mate argentina, hoy usamos de origen brasileño".