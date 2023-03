El texto es el siguiente:

“Rompiendo el silencio

¡Hola gente! Hoy hace un año del comienzo de esta odisea que no pretendo que comprendan, sin embargo necesito contar mis vivencias y he pedido que compartan esto en mi facebook.

Mucho se ha hablado del “Clan Álvarez y su madre”, muchos se limpiaron la boca y algo más con toda esta familia, desde “amigos”, periodistas, y hasta la justicia.

Y por mis hijos, nietos y generaciones futuras es que hoy decido y quiero romper este silencio, el que venimos soportando como latigazos de todos lados sin poder quejarnos, fue como tener una mordaza mientras recibimos las peores acusaciones. En mi caso era miedo, un miedo lacerante que me paralizó de tal manera que no podía accionar, era toda mi familia, eran mis hijos y mi yerno, era mi mundo y una familia constituida con mucho sacrificio y dolor, y estaban destruyendo sin escrúpulos, una familia que no escatimo en ayudar a quien lo necesitara, una familia que vivió años con el temor al Señor y a su servicio, con errores y aciertos como cualquier ser humano y de pronto pasó a ser un Clan de delincuentes para la gente y no los culpo por pensar de esa manera porque yo en mas de una ocasión también he caído en la trampa de emitir juicios sobre las personas. Por eso hoy decido romper el silencio, ya no tengo más miedo de perjudicar a mi familia ni anteponer la justicia. Hoy ya no me pueden hacer más daño del que hemos sufrido este año.

¿Saben lo que es tener a toda la familia en un lugar de encierro? ¿Dónde sos un número y no podes verla cuando quieras? Tienen por asomo alguna idea de lo que se siente tener a tus nietos casi a la deriva y sus padres encerrados sin poder hacer nada? Que se te enferme tu padre, como en el caso de mi yerno con una enfermedad terminal, morir y no poder ir a verlo para darle el último abrazo?

¿Saben siquiera por asomo lo que se siente que la abuela de mis hijos, una mujer que fue como una madre para ellos, se enferme de tristeza porque ya no soportaba el dolor de no verlos y morir en una semana?

Ver a mis hijos sufrir hasta lo indecible por esas perdidas, por sus hijos, por sus familias, por sus abuelos, por sus amigos, y no poder hacer nada?

Por todo eso y más gente, ya no me pueden hacer más daño, tengo la mayoría de mis hijos privados de la libertad y la única que está afuera con su padre están más presos que nosotros.

Voy a ir contando poco a poco nuestras vivencias desde el día que los abogados nos dijeron que nos fuéramos por las amenazas que recibimos y que ellos arreglaran nuestra entrega, por eso nos fuimos y nos escondimos por 15 terroríficos días, rogando que mi hija que estaba viviendo en Australia y había venido a visitarnos se fuera antes de que todo explotara la despedimos en el aeropuerto y luego comenzamos como familia a decidir que hacíamos.

Teníamos algunos planes para ayudar, pero las persecuciones de la prensa, la justicia y la gente que a causa de lo anterior había comenzado a desesperarse. No nos dejó otra alternativa más que confiar en 2 abogados que sin escrúpulos nos llevaron a cometer un error que fue el de escondernos. Ya contaré esa parte porque voy a seguir contando mi experiencia, es mi verdad.

Me advirtieron de que si hacía esto me arriesgaba a comentarios hirientes de la gente, sin embargo entiendo y pido disculpas por lo que seguramente muchos sufrieron y tuvieron pérdida económica. Yo y mi familia también creímos en el sistema y en la persona por eso no solamente trabajaba para la empresa, sino que más de una vez presté el dinero para que familiares y amigos se tuvieran beneficios también del sistema.

Como dice Mandela “ El coraje no es la ausencia del miedo , es aprender a superarlo” Hoy a un año de estar privada de mi libertad ELIJO TENER CORAJE”.

La gran mayoría de los comentarios de la publicación son positivos hacia Fermani, quien, recordamos, es madre de Claudio Alvarez. Pero también hay gente que respondió pidiendo que devuelvan la plata o con memes de Leonardo Cositorto, líder de la organización.